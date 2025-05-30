Король Саудовской Аравии получил письмо от Владимира Путина
Владимир Путин и Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд. Обложка © ТАСС / Михаил Климентьев
Президент России Владимир Путин направил письмо королю Саудовской Аравии Салману бен Абдель Азизу Аль Сауду, посвящённое развитию отношений между двумя странами. Об этом сообщило саудовское государственное информационное агентство SPA.
Послание было передано через заместителя министра иностранных дел королевства Валида ибн Абдель Карима аль-Хурейджа, который накануне встретился с российским послом в Саудовской Аравии Сергеем Козловым. В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений, а также актуальные международные вопросы.
Россия активно развивает дружеские связи и с Оманом, соседом Саудовской Аравии. В апреле текущего года Султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид во время встречи с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул устойчивость двусторонних отношений и выразил желание поднять их на уровень привилегированного партнёрства.