Король Саудовской Аравии получил письмо от Владимира Путина

Президент России Владимир Путин направил письмо королю Саудовской Аравии Салману бен Абдель Азизу Аль Сауду, посвящённое развитию отношений между двумя странами. Об этом сообщило саудовское государственное информационное агентство SPA.

Послание было передано через заместителя министра иностранных дел королевства Валида ибн Абдель Карима аль-Хурейджа, который накануне встретился с российским послом в Саудовской Аравии Сергеем Козловым. В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений, а также актуальные международные вопросы.