В Саудовской Аравии через нейросети изменили манеры Трампа, чтобы его не позорить
Телеканал в Саудовской Аравии обработал манеры Трампа через ИИ
Кадр, как Трамп пьёт кофе, сгенерированный нейросетями. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ anjoman_isaariran
Саудовский телеканал al-Arabiya при помощи нейросети изменил манеры президента США Дональда Трампа на встрече с наследным принцем Мухаммедом Бин-Салманом. Американский лидер не стал пить кофе, предложенный на встрече. По местным правилам это считается признаком глубокого неуважения.
Реальные кадры со встречи с принцем Саудовской Аравии. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ tessaron_news_3
Несмотря на то что ИИ справился со своей задачей хорошо, некоторые огрехи заметить всё же можно. Например, на двух кадрах различаются подлокотники кресел. Также нейросеть изменила человека, сидящего справа от принца.
Напомним, что 13 мая президент США Дональд Трамп прибыл с официальным визитом в Эр-Рияд, столицу Саудовской Аравии. Это ознаменовало начало его четырёхдневного турне по странам Ближнего Востока. Также американский лидер провёл диалог с новым руководителем сирийской администрации Ахмедом аш-Шараа. Лидеры обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений и региональной стабильности.