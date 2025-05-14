В Саудовской Аравии через нейросети изменили манеры Трампа, чтобы его не позорить

Саудовский телеканал al-Arabiya при помощи нейросети изменил манеры президента США Дональда Трампа на встрече с наследным принцем Мухаммедом Бин-Салманом. Американский лидер не стал пить кофе, предложенный на встрече. По местным правилам это считается признаком глубокого неуважения.

Реальные кадры со встречи с принцем Саудовской Аравии. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ tessaron_news_3

Несмотря на то что ИИ справился со своей задачей хорошо, некоторые огрехи заметить всё же можно. Например, на двух кадрах различаются подлокотники кресел. Также нейросеть изменила человека, сидящего справа от принца.