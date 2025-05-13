«Неблагоприятные отношения»: Политолог объяснил, почему в приёме Трампа в Эр-Рияде скрыто неуважение

Сегодня президент США Дональд Трамп прилетел в Саудовскую Аравию. В аэропорту его встретил наследный принц Мухаммед бин Салман. В этом действии скрыта некая доля неуважения, которая говорит о неблагоприятных отношениях между странами, заявил глава Евразийского аналитического клуба, политолог Никита Мендкович.

Понижение уровня приёма глав государств — это как раз сигнал о неблагоприятных отношениях. Должен встречать либо кто-то из кабинета министров, а лучше премьер-министр или сам глава государства, то есть равная по рангу фигура.

Во время встречи, считает Мендкович, Трамп будет стараться восстановить влияние США на Саудовскую Аравию, которое было утрачено из-за решения Запада об аресте российских активов. Сейчас американский лидер начнёт восстанавливать бизнес-связи. Скорее всего, на переговорах будет затронута тема цен на нефть и способов её сдерживания.