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13 мая, 12:13

«Неблагоприятные отношения»: Политолог объяснил, почему в приёме Трампа в Эр-Рияде скрыто неуважение

Политолог Мендкович заявил о неблагоприятных отношениях между ОАЭ и США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Сегодня президент США Дональд Трамп прилетел в Саудовскую Аравию. В аэропорту его встретил наследный принц Мухаммед бин Салман. В этом действии скрыта некая доля неуважения, которая говорит о неблагоприятных отношениях между странами, заявил глава Евразийского аналитического клуба, политолог Никита Мендкович.

Понижение уровня приёма глав государств — это как раз сигнал о неблагоприятных отношениях. Должен встречать либо кто-то из кабинета министров, а лучше премьер-министр или сам глава государства, то есть равная по рангу фигура.

Никита Мендкович

Глава Евразийского аналитического клуба, политолог

Понижение уровня приёма глав государств — это как раз сигнал о неблагоприятных отношениях. Должен встречать либо кто-то из кабинета министров, а лучше премьер-министр или сам глава государства, то есть равная по рангу фигура.
Понижение уровня приёма глав государств — это как раз сигнал о неблагоприятных отношениях. Должен встречать либо кто-то из кабинета министров, а лучше премьер-министр или сам глава государства, то есть равная по рангу фигура.

Во время встречи, считает Мендкович, Трамп будет стараться восстановить влияние США на Саудовскую Аравию, которое было утрачено из-за решения Запада об аресте российских активов. Сейчас американский лидер начнёт восстанавливать бизнес-связи. Скорее всего, на переговорах будет затронута тема цен на нефть и способов её сдерживания.

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Ранее Life.ru сообщал, что основное внимание в ходе визита будет уделено заключению экономических соглашений, а не вопросам региональной безопасности. Американский лидер планирует провести турне по Ближнему Востоку с 13-го по 16 мая, посетив Саудовскую Аравию, Катар и Объединённые Арабские Эмираты.

Полина Никифорова
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