Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 мая, 07:43

Трамп и президент Сирии проводят переговоры в Эр-Рияде

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

В Эр-Рияде, накануне саммита США и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, президент США Дональд Трамп провёл встречу с новым руководителем сирийской администрации Ахмедом аш-Шараа, передаёт Al Arabiya. Лидеры обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений и региональной стабильности.

Трамп заявил, что только дурак не принял бы в дар «летающий дворец» от Катара
Трамп заявил, что только дурак не принял бы в дар «летающий дворец» от Катара

Напомним, что 13 мая президент США Дональд Трамп прибыл с официальным визитом в Эр-Рияд, столицу Саудовской Аравии. Это ознаменовало начало его четырёхдневного турне по странам Ближнего Востока.

Оксана Попова
  • Новости
  • Саудовская Аравия
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar