Трамп и президент Сирии проводят переговоры в Эр-Рияде
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В Эр-Рияде, накануне саммита США и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, президент США Дональд Трамп провёл встречу с новым руководителем сирийской администрации Ахмедом аш-Шараа, передаёт Al Arabiya. Лидеры обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений и региональной стабильности.
Напомним, что 13 мая президент США Дональд Трамп прибыл с официальным визитом в Эр-Рияд, столицу Саудовской Аравии. Это ознаменовало начало его четырёхдневного турне по странам Ближнего Востока.