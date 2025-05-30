В Иркутске девочка получила обморожение руки, доставая масло из холодильника

В конце мая, когда до лета остаются считанные дни, в Ивано-Матренинскую детскую больницу Иркутска поступила необычная пациентка — девочка с обморожением руки. Как выяснилось, травма произошла в домашних условиях, когда ребёнок пытался достать масло из морозильной камеры и случайно прикоснулся рукой к ледяной металлической стенке.

Родители среагировали оперативно — они аккуратно полили прилипшую руку тёплой водой, чтобы освободить ребёнка. Как отметила дежурный хирург больницы Юлия Круталевич, это было абсолютно правильным решением.

Врачи диагностировали у девочки обморожение 1-2 степени. Несмотря на то, что травма не критическая, медики решили оставить ребёнка под наблюдением в стационаре на несколько дней.