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30 мая, 05:13

В Иркутске девочка получила обморожение руки, доставая масло из холодильника

В Иркутске девочка получила обморожение руки. Обложка © Telegram / Ивано-Матренинская детская клиническая больница

В Иркутске девочка получила обморожение руки. Обложка © Telegram / Ивано-Матренинская детская клиническая больница

В конце мая, когда до лета остаются считанные дни, в Ивано-Матренинскую детскую больницу Иркутска поступила необычная пациентка — девочка с обморожением руки. Как выяснилось, травма произошла в домашних условиях, когда ребёнок пытался достать масло из морозильной камеры и случайно прикоснулся рукой к ледяной металлической стенке.

Родители среагировали оперативно — они аккуратно полили прилипшую руку тёплой водой, чтобы освободить ребёнка. Как отметила дежурный хирург больницы Юлия Круталевич, это было абсолютно правильным решением.

Врачи диагностировали у девочки обморожение 1-2 степени. Несмотря на то, что травма не критическая, медики решили оставить ребёнка под наблюдением в стационаре на несколько дней.

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Артём Гапоненко
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