Московская школьница попала в больницу, затянувшись странной самокруткой от парня из интернета

В Москве 17-летняя школьница попала в больницу, покурив самокрутку, которую ей дал парень на свидании. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, пара познакомилась в Интернете. Первое свидание прошло отлично, а на втором начались проблемы. Ребята встретились в центре столицы и пошли гулять. Парень сделал самокрутку и предложил своей спутнице затянуться. В результате у девушки закружилась голова, потемнело в глазах, стали подкашиваться ноги. При этом парень утверждал, что всё в порядке. Тогда школьница закричала и смогла убежать, а прохожие вызвали скорую помощь.

В больнице поставили диагноз: токсическое действие неизвестного вещества. Состояние девушки нормализовалось, полицейские ищут парня.