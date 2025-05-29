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29 мая, 13:43

Московская школьница попала в больницу, затянувшись странной самокруткой от парня из интернета

Mash: В Москве 17-летняя школьница попала в больницу после курения самокрутки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TommyStockProject

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TommyStockProject

В Москве 17-летняя школьница попала в больницу, покурив самокрутку, которую ей дал парень на свидании. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, пара познакомилась в Интернете. Первое свидание прошло отлично, а на втором начались проблемы. Ребята встретились в центре столицы и пошли гулять. Парень сделал самокрутку и предложил своей спутнице затянуться. В результате у девушки закружилась голова, потемнело в глазах, стали подкашиваться ноги. При этом парень утверждал, что всё в порядке. Тогда школьница закричала и смогла убежать, а прохожие вызвали скорую помощь.

В больнице поставили диагноз: токсическое действие неизвестного вещества. Состояние девушки нормализовалось, полицейские ищут парня.

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Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете продажи табака на остановках. В пояснительной записке к инициативе подчёркивается, что розничная торговля в киосках, расположенных на остановках, создаёт дополнительную доступность таких товаров для населения, и особенно для молодёжи, поскольку подобные объекты нередко находятся рядом с образовательными учреждениями.

Никита Никонов
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