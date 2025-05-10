В Госдуму внесли проект о запрете продажи табака на остановках

Законодательная дума Хабаровского края направила в Государственную думу законопроект, предусматривающий запрет на продажу табачных изделий и продукции, содержащей никотин, на всех остановках общественного транспорта. Проект закона уже опубликован в электронной базе Госдумы.

Документ предполагает внесение изменений в федеральный закон, регулирующий защиту здоровья граждан от негативного влияния табачного дыма и последствий употребления табака и никотиносодержащих товаров. В частности, предлагается установить полный запрет на реализацию табачных и никотиновых товаров, а также приспособлений для их потребления, включая кальяны, на остановках городского и пригородного транспорта.

В пояснительной записке к инициативе подчёркивается, что розничная торговля в киосках, расположенных на остановках, создаёт дополнительную доступность таких товаров для населения, и особенно для молодёжи, поскольку подобные объекты нередко находятся рядом с образовательными учреждениями. Также отмечается, что продажа табачной и никотиновой продукции на остановках повышает вероятность пассивного курения, что представляет опасность для детей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями.