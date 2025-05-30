Директор центра РУДН через фальшивые экзамены открыл двери в Россию сотням мигрантов
СК: В Перми раскрыто сообщество, легализовавшее в России 200 мигрантов
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В Перми Следственный комитет расследует дело против 17 участников преступной группы, организовавшей незаконную миграцию. Обвинения предъявлены по статьям об организации нелегальной миграции и создании преступного сообщества с использованием служебного положения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В Перми раскрыто сообщество, легализовавшее в России 200 мигрантов. Видео © Telegram / СК
С 2021 по 2024 годы директор международного центра языкового тестирования РУДН и его подчинённые, совместно с сотрудниками коммерческой организации, создали сеть для выдачи фальшивых сертификатов о знании русского языка, истории и законодательства РФ. Эти документы позволяли иностранцам незаконно получать патенты, разрешения на проживание и гражданство.
Агенты, действовавшие в Москве, Пермском крае, Тульской и Самарской областях, подыскивали клиентов и фальсифицировали результаты экзаменов. Материалы и деньги передавались через коммерческую организацию в центр тестирования, где сотрудники, зная о подлоге, выдавали сертификаты. Таким образом, не менее 200 иностранцев незаконно находились в России.
Двое организаторов арестованы, остальные под подпиской о невыезде. Преступление раскрыто при поддержке МВД и ФСБ. Следствие продолжает собирать доказательства.
Ранее ФСБ показала видео задержания гражданина Румынии в Сочи, подозреваемого в шпионаже на Киев. Мужчина сообщил, что связывался с неким Владимиром из украинской разведки.