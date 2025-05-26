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Регион
26 мая, 07:19

За март и апрель ФСБ накрыла свыше 60 подпольных оружейных мастерских в 58 регионах

ФСБ: В РФ за два месяца пресекли деятельность 62 подпольных оружейных мастерских

ФСБ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr

ФСБ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr

За прошедшие два месяца силовики обнаружили и пресекли деятельность 62 подпольных оружейных мастерских. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Пресечена противоправная деятельность 172 жителей из 58 субъектов страны, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», — заявили в ведомстве.

В ходе обысков по адресам, где предположительно проживали нелегальные изготовители оружия, было конфисковано 404 единицы огнестрельного оружия, включая пулемёты, автоматы и другие виды, как отечественного, так и зарубежного производства. Также были изъяты гранаты и запалы.

В ходе операции было также обнаружено значительное количество взрывчатых веществ, превышающее 136 килограммов, включая аммонал, гексоген, пластит, тротил и порох. Помимо этого, изъято более 56 тысяч патронов различных калибров.

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А ранее Life.ru сообщал, что сотрудники ФСБ пресекли перевоз оружия и взрывчатки в Орловской области. Силовики задержали местного жителя 1993 года рождения.

Мария Любицкая
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