За март и апрель ФСБ накрыла свыше 60 подпольных оружейных мастерских в 58 регионах

За прошедшие два месяца силовики обнаружили и пресекли деятельность 62 подпольных оружейных мастерских. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Пресечена противоправная деятельность 172 жителей из 58 субъектов страны, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», — заявили в ведомстве.

В ходе обысков по адресам, где предположительно проживали нелегальные изготовители оружия, было конфисковано 404 единицы огнестрельного оружия, включая пулемёты, автоматы и другие виды, как отечественного, так и зарубежного производства. Также были изъяты гранаты и запалы.

В ходе операции было также обнаружено значительное количество взрывчатых веществ, превышающее 136 килограммов, включая аммонал, гексоген, пластит, тротил и порох. Помимо этого, изъято более 56 тысяч патронов различных калибров.