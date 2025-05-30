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Регион
30 мая, 06:30
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С места взрывов во Владивостоке увезли два автомобиля, накрытых брезентом

Обложка © Telegram / NEWS.VL | Владивосток и Приморье

Обложка © Telegram / NEWS.VL | Владивосток и Приморье

С места взрывов во Владивостоке увезли два автомобиля, накрытых брезентом. Об этом свидетельствуют кадры с места происшествия, распространившиеся в социальных сетях.

С места взрывов во Владивостоке увезли два автомобиля, накрытых брезентом. Видео © Telegram / NEWS.VL | Владивосток и Приморье

На видео можно увидеть грузовики, которые увозят с места инцидента легковушки, накрытые брезентом. Другие подробности не разглашаются.

Во Владивостоке в районе бухты прогремели два взрыва
Во Владивостоке в районе бухты прогремели два взрыва

Напомним, во Владивостоке в районе бухты Десантная рано утром произошли два громких взрыва. Жертв и повреждений не зафиксировано. Причины неизвестны.

Оксана Попова
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