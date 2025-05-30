С места взрывов во Владивостоке увезли два автомобиля, накрытых брезентом
Обложка © Telegram / NEWS.VL | Владивосток и Приморье
С места взрывов во Владивостоке увезли два автомобиля, накрытых брезентом. Об этом свидетельствуют кадры с места происшествия, распространившиеся в социальных сетях.
С места взрывов во Владивостоке увезли два автомобиля, накрытых брезентом. Видео © Telegram / NEWS.VL | Владивосток и Приморье
На видео можно увидеть грузовики, которые увозят с места инцидента легковушки, накрытые брезентом. Другие подробности не разглашаются.
Напомним, во Владивостоке в районе бухты Десантная рано утром произошли два громких взрыва. Жертв и повреждений не зафиксировано. Причины неизвестны.