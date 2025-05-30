Во Владивостоке в районе бухты прогремели два взрыва
Владивосток. Обложка © unsplash.com / Arthur Shuraev
Во Владивостоке в районе бухты Десантная рано утром произошли два громких взрыва. Жертв и повреждений не зафиксировано, сообщает Правительство Приморья.
По информации антитеррористической комиссии региона, представители профильных ведомств оперативно устранили последствия инцидента. На место происшествия прибыли специальные и экстренные службы, район был оцеплён, а движение транспорта между бухтой Шамора и Щитовая было приостановлено.
«В результате происшествия угрозу удалось нейтрализовать. Реализуется комплекс мер по обеспечению безопасности в районе инцидента», – говорится в официальном сообщении.
В пятницу утром Центр организации дорожного движения Владивостока также сообщил о перекрытии дороги в районе Горностая на перекрестке с улицей Снеговой. В соцсетях появились сообщения о вертолёте, замеченном на месте происшествия, а очевидцы утверждали, что слышали два громких взрыва. Спустя несколько часов в телеграм-каналах появилась информация о снятии оцепления и восстановлении нормального движения.