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Регион
30 мая, 02:40

Во Владивостоке в районе бухты прогремели два взрыва

Владивосток. Обложка © unsplash.com / Arthur Shuraev

Владивосток. Обложка © unsplash.com / Arthur Shuraev

Во Владивостоке в районе бухты Десантная рано утром произошли два громких взрыва. Жертв и повреждений не зафиксировано, сообщает Правительство Приморья.

По информации антитеррористической комиссии региона, представители профильных ведомств оперативно устранили последствия инцидента. На место происшествия прибыли специальные и экстренные службы, район был оцеплён, а движение транспорта между бухтой Шамора и Щитовая было приостановлено.

«В результате происшествия угрозу удалось нейтрализовать. Реализуется комплекс мер по обеспечению безопасности в районе инцидента», – говорится в официальном сообщении.

В пятницу утром Центр организации дорожного движения Владивостока также сообщил о перекрытии дороги в районе Горностая на перекрестке с улицей Снеговой. В соцсетях появились сообщения о вертолёте, замеченном на месте происшествия, а очевидцы утверждали, что слышали два громких взрыва. Спустя несколько часов в телеграм-каналах появилась информация о снятии оцепления и восстановлении нормального движения.

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Ранее два человека погибли при подрыве гранаты в Ставрополе. Позднее выяснилось, что один из погибших – ветеран СВО и замглавы города Заур Гурциев, а взрыв был спланированным терактом. При этом экс-военный был знаком со своим убийцей-смертником.

Юния Ларсон
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