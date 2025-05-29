«‎Не исключён теракт нацистов»: Ветеран СВО погиб в результате взрыва в Ставрополе

Ветеран СВО Заур Гурциев погиб в результате взрыва в ночь на 29 мая на улице Чехова в Ставрополе. Силовики не исключают версию с терактом, сообщил в телеграм-канале губернатор края Владимир Владимиров.

«С прискорбием сообщаю, что в результате ночного инцидента на улице Чехова в Ставрополе погиб наш герой — ветеран СВО, участник программы «Время героев» Заур Александрович Гурциев. Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким», — написал руководитель области.