«Не исключён теракт нацистов»: Ветеран СВО погиб в результате взрыва в Ставрополе
Ветеран СВО Гурциев погиб в результате взрыва в Ставрополе, не исключён теракт
Заур Гурциев. Обложка © Телеграм / Владимир Владимиров
Ветеран СВО Заур Гурциев погиб в результате взрыва в ночь на 29 мая на улице Чехова в Ставрополе. Силовики не исключают версию с терактом, сообщил в телеграм-канале губернатор края Владимир Владимиров.
«С прискорбием сообщаю, что в результате ночного инцидента на улице Чехова в Ставрополе погиб наш герой — ветеран СВО, участник программы «Время героев» Заур Александрович Гурциев. Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким», — написал руководитель области.
В настоящее время на месте гибели Гурциева продолжают работать правоохранительные органы и спецслужбы. Идут следственные действия, уточнил Владимиров. Он добавил, что спецслужбы прорабатывают все версии, включая организацию теракта с участием нацистов с Украины.
А 12 апреля в Москве был взорван автомобиль Land Cruiser Prado, принадлежащий бывшему офицеру СБУ Василию Прозорову. Взрывное устройство было заложено под водительским сиденьем. Life.ru опубликовал видео момента взрыва. Прозоров выжил и обвинил в организации покушения украинские спецслужбы. Инцидент был квалифицирован как покушение на убийство. 16 апреля был задержан Владимир Головченко, агент СБУ, подозреваемый в закладке взрывчатки. Позже ФСБ задержала курьера, доставившего детали для изготовления СВУ в Москву.