Два человека погибли при взрыве гранаты во дворе дома в Ставрополе

При взрыве гранаты в Ставрополе погибли два человека, сообщил мэр города Иван Ульянченко. На месте происшествия находятся несколько бригад скорой помощи и полиция.

По уточнённым данным, всё случилось у дома 85/19 на улице Чехова. Что именно взорвалось, сейчас выясняют эксперты.

«В результате инцидента погибли двое мужчин. Видимых внешних повреждений жилого дома нет», — написал Ульянченко в Telegram-канале.

По официальным данным, пострадали несколько припаркованных рядом автомобилей. На месте продолжают работать все экстренные службы города.