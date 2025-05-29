Два человека погибли при взрыве гранаты во дворе дома в Ставрополе
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При взрыве гранаты в Ставрополе погибли два человека, сообщил мэр города Иван Ульянченко. На месте происшествия находятся несколько бригад скорой помощи и полиция.
По уточнённым данным, всё случилось у дома 85/19 на улице Чехова. Что именно взорвалось, сейчас выясняют эксперты.
«В результате инцидента погибли двое мужчин. Видимых внешних повреждений жилого дома нет», — написал Ульянченко в Telegram-канале.
По официальным данным, пострадали несколько припаркованных рядом автомобилей. На месте продолжают работать все экстренные службы города.
Как сообщал Life.ru, взрыв произошёл во дворе жилого дома поздно вечером 28 мая. По словам очевидцев, гранату взорвал неизвестный мужчина.