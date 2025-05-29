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28 мая, 22:23

Два человека погибли при взрыве гранаты во дворе дома в Ставрополе

Обложка © Telegram / SHOT

Обложка © Telegram / SHOT

При взрыве гранаты в Ставрополе погибли два человека, сообщил мэр города Иван Ульянченко. На месте происшествия находятся несколько бригад скорой помощи и полиция.

По уточнённым данным, всё случилось у дома 85/19 на улице Чехова. Что именно взорвалось, сейчас выясняют эксперты.

«В результате инцидента погибли двое мужчин. Видимых внешних повреждений жилого дома нет»,написал Ульянченко в Telegram-канале.

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Украинка взорвала гранату во дворе соседей за отказ везти её в магазин, погиб ребёнок

По официальным данным, пострадали несколько припаркованных рядом автомобилей. На месте продолжают работать все экстренные службы города.

Как сообщал Life.ru, взрыв произошёл во дворе жилого дома поздно вечером 28 мая. По словам очевидцев, гранату взорвал неизвестный мужчина.

Лия Мурадьян
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