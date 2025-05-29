Неизвестный взорвал гранату во дворе жилого дома в Ставрополе
Обложка © Telegram / SHOT
Неизвестный взорвал гранату во дворе жилого дома в Ставрополе. По данным SHOT, минимум два человека пострадали.
ЧП произошло поздно вечером в 204-м квартале города на улице Чехова. По словам очевидцев, мужчина взорвал гранату прямо во дворе дома, в результате пострадали случайные прохожие, у них осколочные ранения. Сейчас на месте работают всё экстренные службы.
Видео © Telegram / SHOT
Ранее Life.ru рассказывал, как украинка взорвала гранату во дворе соседей за отказ везти её в магазин. ЧП, в результате которого погиб ребёнок, произошло в Николаевской области.