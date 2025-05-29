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28 мая, 21:45

Неизвестный взорвал гранату во дворе жилого дома в Ставрополе

Обложка © Telegram / SHOT

Обложка © Telegram / SHOT

Неизвестный взорвал гранату во дворе жилого дома в Ставрополе. По данным SHOT, минимум два человека пострадали.

ЧП произошло поздно вечером в 204-м квартале города на улице Чехова. По словам очевидцев, мужчина взорвал гранату прямо во дворе дома, в результате пострадали случайные прохожие, у них осколочные ранения. Сейчас на месте работают всё экстренные службы.

Видео © Telegram / SHOT

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Артур Лапсаков
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