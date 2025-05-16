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16 мая, 15:06

Life.ru выяснил личность девушки, угрожавшей взорвать офис микрозаймов в Москве

Подорвать офис займов в Москве угрожала 23-летняя официантка из Тюмени

Девушкой, угрожавшей взорвать офис микрофинансовой организации в Москве накануне вечером, оказалась 23-летняя Алина Г., работающая официанткой. Об этом сообщает SHOT.

Алина Г. Фото © SHOT

Алина Г. Фото © SHOT

Как выяснил телеграм-канал, девушка приехала в столицу из Томска и устроилась в кафе. Там о ней отзываются очень положительно — клиенты часто оставляли улыбчивой и вежливой Алине щедрые чаевые.

Прокуратура показала видео с девушкой, угрожавшей офису микрозаймов в Москве
Прокуратура показала видео с девушкой, угрожавшей офису микрозаймов в Москве

Напомним, девушка ворвалась в офис МФО на юго-востоке Москвы вчера вечером. Свидетели сообщали, что она потребовала отдать ей деньги из кассы, показала предмет, похожий на взрывное устройство, но ушла, когда сотрудники ей отказали. Всё это время злоумышленница говорила с кем-то по видеосвязи. Выяснилось, что девушка жила в том же доме, где находился офис, который она кошмарила. Алину задержали.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Юрий Лысенко
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