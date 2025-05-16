Life.ru выяснил личность девушки, угрожавшей взорвать офис микрозаймов в Москве

Как выяснил телеграм-канал, девушка приехала в столицу из Томска и устроилась в кафе. Там о ней отзываются очень положительно — клиенты часто оставляли улыбчивой и вежливой Алине щедрые чаевые.

Напомним, девушка ворвалась в офис МФО на юго-востоке Москвы вчера вечером. Свидетели сообщали, что она потребовала отдать ей деньги из кассы, показала предмет, похожий на взрывное устройство, но ушла, когда сотрудники ей отказали. Всё это время злоумышленница говорила с кем-то по видеосвязи. Выяснилось, что девушка жила в том же доме, где находился офис, который она кошмарила. Алину задержали.