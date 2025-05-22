Украинка взорвала гранату во дворе соседей за отказ везти её в магазин, погиб ребёнок
На юге Украины женщина взорвала гранату во дворе дома, убив трёхлетнего ребёнка
Гранаты. Обложка © unsplash.com / Sven Verweij
В Николаевской области на юге Украины 41-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взорвала гранату Ф-1 во дворе дома, что привело к гибели трёхлетнего ребёнка. Об этом сообщает Главное управление Нацполиции региона.
Инцидент случился в селе Комиссаровка. Женщина пришла к соседям с просьбой отвезти её в магазин, однако, получив отказ, вернулась домой. Спустя некоторое время она зашла во двор жилого дома с гранатой и подорвала боеприпас.
Взрыв унес жизнь трёхлетнего сына соседей. Сама женщина также не выжила – она скончалась позднее от полученных травм. Во время обыска в доме погибшей украинские силовики обнаружили более 100 патронов разного калибра. Все боеприпасы были изъяты и направлены на экспертизу.
Следственные органы уже открыли уголовные производства по статьям 115 (умышленное убийство) и 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. Полиция продолжает расследование, устанавливая происхождение оружия.
На Украине постоянно происходят ЧП в связи с неконтролируемым оборотом оружия. Недавно на рынке в Киеве два человека погибли из-за взрыва гранаты – происхождение боеприпаса осталось неизвестным. Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что около 20 % поступающего на Украину оружия уходит на чёрный рынок.