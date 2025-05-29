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29 мая, 08:28

Убитый в Ставрополе ветеран СВО и подорвавший его смертник были знакомы, считает СК

СК: При взрыве в Ставрополе погиб заммэра Заур Гурциев и его 29-летний знакомый

Погибший ветеран СВО Заур Гурциев и предполагаемый убийца Никита Пеньков. Коллаж © Telegram / Владимир Владимиров / SHOT

Погибший ветеран СВО Заур Гурциев и предполагаемый убийца Никита Пеньков. Коллаж © Telegram / Владимир Владимиров / SHOT

Следователи официально подтвердили, что погибшим при взрыве в Ставрополе является первый заместитель мэра города Заур Гурциев. По версии СК, он был знаком с 29-летним местным жителем, который и привёл в действие СВУ.

«В настоящее время личности погибших установлены. Ими являются первый заместитель мэра города Ставрополя Заур Гурциев и его 29-летний знакомый, являвшийся местным жителем», — говорится в сообщении СУ СКР по Ставпрополью.

Следствие рассматривает все возможные версии преступления, в том числе теракт.

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Напомним, ночью стало известно, что при взрыве гранаты во дворе дома в Ставрополе погибли двое мужчин. Позже выяснилось, что один из погибших — ветеран СВО и замглавы города Заур Гурциев. Губернатор края Владимир Владимиров сообщил, что спецслужбы прорабатывают все версии, включая организацию теракта с участием украинских нацистов. Выяснилось, что СВУ привёл в действие смертник — 29-летний Никита Пеньков, он жил рядом. Мощность взрывчатки, которая лежала в сумке Пенькова, составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Источник SHOT полагает, что мужчина знал, что несёт в сумке.

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Александра Вишнякова
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