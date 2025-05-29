Убитый в Ставрополе ветеран СВО и подорвавший его смертник были знакомы, считает СК
СК: При взрыве в Ставрополе погиб заммэра Заур Гурциев и его 29-летний знакомый
Погибший ветеран СВО Заур Гурциев и предполагаемый убийца Никита Пеньков. Коллаж © Telegram / Владимир Владимиров / SHOT
Следователи официально подтвердили, что погибшим при взрыве в Ставрополе является первый заместитель мэра города Заур Гурциев. По версии СК, он был знаком с 29-летним местным жителем, который и привёл в действие СВУ.
«В настоящее время личности погибших установлены. Ими являются первый заместитель мэра города Ставрополя Заур Гурциев и его 29-летний знакомый, являвшийся местным жителем», — говорится в сообщении СУ СКР по Ставпрополью.
Следствие рассматривает все возможные версии преступления, в том числе теракт.
Напомним, ночью стало известно, что при взрыве гранаты во дворе дома в Ставрополе погибли двое мужчин. Позже выяснилось, что один из погибших — ветеран СВО и замглавы города Заур Гурциев. Губернатор края Владимир Владимиров сообщил, что спецслужбы прорабатывают все версии, включая организацию теракта с участием украинских нацистов. Выяснилось, что СВУ привёл в действие смертник — 29-летний Никита Пеньков, он жил рядом. Мощность взрывчатки, которая лежала в сумке Пенькова, составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Источник SHOT полагает, что мужчина знал, что несёт в сумке.