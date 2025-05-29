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Регион
29 мая, 07:12
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Убийца подорвал героя СВО в Ставрополе во дворе своей съёмной квартиры

SHOT: Убийца Гурциева жил в доме, возле которого подорвал ветерана СВО Гурциева

Устроивший взрыв в Ставрополе 29-летний Никита Пеньков жил в том же доме, возле которого погиб заместитель главы города и ветеран СВО Заур Гурциев. Мужчина арендовал квартиру в доме на улице Чехова и устроил взрыв прямо во дворе. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Никита Пеньков, убивший ветерана СВО Гурциев в Ставрополе. Фото © SHOT

Никита Пеньков, убивший ветерана СВО Гурциев в Ставрополе. Фото © SHOT

Никита Пеньков, убивший ветерана СВО Гурциев в Ставрополе. Фото © SHOT

Никита Пеньков, убивший ветерана СВО Гурциев в Ставрополе. Фото © SHOT

Сам Пеньков родился в Краснодарском крае, официально он нигде не работал. Ночью он подошёл к Гурциеву возле дома на Чехова и почти сразу привёл в действие СВУ.

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Напомним, что о смерти Заура Гурциева утром сообщил губернатор края Владимир Владимиров. По его словам, спецслужбы рассматривают все возможные версии, включая организацию теракта с участием украинских националистов. Очевидцы ночью сообщили, что неизвестный взорвал гранату во дворе дома. Позже выяснилось, что СВУ подорвал Пеньков. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статьям 105 и 222.1 УК РФ — убийство общеопасным способом и незаконное хранение взрывных устройств.

Обложка © SHOT

Наталья Афонина
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