Убийца подорвал героя СВО в Ставрополе во дворе своей съёмной квартиры

Устроивший взрыв в Ставрополе 29-летний Никита Пеньков жил в том же доме, возле которого погиб заместитель главы города и ветеран СВО Заур Гурциев. Мужчина арендовал квартиру в доме на улице Чехова и устроил взрыв прямо во дворе. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.