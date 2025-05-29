Смертник с СВУ: Камеры сняли момент жесткого убийства героя СВО в Ставрополе

Момент взрыва в Ставрополе, в результате которого погиб замглавы города и ветеран СВО Заур Гурциев, сняли камеры наблюдения соседней многоэтажки. На них видно, как к погибшему подошёл 29-летний Никита Пеньков, который привёл в действие СВУ, закреплённое на себе, пишет SHOT.

Убийство Гурциева в Ставрополе. Видео © SHOT