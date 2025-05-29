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Регион
29 мая, 06:42
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Смертник с СВУ: Камеры сняли момент жесткого убийства героя СВО в Ставрополе

На видео попал момент взрыва в Ставрополе, где погиб ветеран СВО Заур Гурциев

Обложка © SHOT

Обложка © SHOT

Момент взрыва в Ставрополе, в результате которого погиб замглавы города и ветеран СВО Заур Гурциев, сняли камеры наблюдения соседней многоэтажки. На них видно, как к погибшему подошёл 29-летний Никита Пеньков, который привёл в действие СВУ, закреплённое на себе, пишет SHOT.

Убийство Гурциева в Ставрополе. Видео © SHOT

Гурциев в момент убийства стоял во дворе дома на улице Чехова. Взрывом убило майора и Пенькова. Жилой дом повреждения не получил, осколками посекло только несколько припаркованных автомобилей. На месте продолжают работать следователи.

Об убийстве Гурциева утром сообщил губернатор края Владимир Владимиров. По словам чиновника, спецслужбы прорабатывают все версии, включая организацию теракта с участием украинских нацистов. При этом очевидцы ночью заявили, что неизвестный взорвал гранату во дворе дома. Дело возбудили по двум статьям 105 и 222.1 УК — убийство общеопасным способом и незаконное хранение взрывных устройств.


Жертв двое: Появилось первое видео с места убийства героя СВО в Ставрополе
Жертв двое: Появилось первое видео с места убийства героя СВО в Ставрополе
Андрей Бражников
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