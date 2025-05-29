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29 мая, 06:19

Жертв двое: Появилось первое видео с места убийства героя СВО в Ставрополе

СК опубликовал видео с места убийства ветерана СВО Гурциева в Ставрополе

Обложка © СУ СК России по Ставропольскому краю

Обложка © СУ СК России по Ставропольскому краю

Следственный комитет РФ опубликовал видео с места гибели ветерана СВО Заура Гурциева в результате взрыва на улице Чехова в Ставрополе. Ночное ЧП унесли жизнь ещё одного человека, сообщили в краевом главке СКР и Прокуратуре.

Видео © СУ СК России по Ставропольскому краю

«По предварительным данным, ночью 28.05.2025 в районе дома № 85/19 по улице Чехова города Ставрополя произошёл хлопок. В результате происшествия погибли два человека. Прокуратурой Ленинского района города Ставрополя проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка причин и условий произошедшего», – уточнили в прокуратуре.

А в СК рассказали, что в рамках расследования назначаются экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств гибели двух человек. Ход следственных действий и ликвидация последствий взрыва контролируется прокуратурой.

О гибели Гурциева ранее сообщил губернатор края Владимир Владимиров. По словам чиновника, спецслужбы прорабатывают все версии, включая организацию теракта с участием нацистов с Украины. При этом очевидцы ночью заявили, что неизвестный взорвал гранату во дворе дома. Дело возбудили по двум статьям 105 и 222.1 УК — убийство общеопасным способом и незаконное хранение взрывных устройств.

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Андрей Бражников
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