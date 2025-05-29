Жертв двое: Появилось первое видео с места убийства героя СВО в Ставрополе

Следственный комитет РФ опубликовал видео с места гибели ветерана СВО Заура Гурциева в результате взрыва на улице Чехова в Ставрополе. Ночное ЧП унесли жизнь ещё одного человека, сообщили в краевом главке СКР и Прокуратуре.

Видео © СУ СК России по Ставропольскому краю

«По предварительным данным, ночью 28.05.2025 в районе дома № 85/19 по улице Чехова города Ставрополя произошёл хлопок. В результате происшествия погибли два человека. Прокуратурой Ленинского района города Ставрополя проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка причин и условий произошедшего», – уточнили в прокуратуре.

А в СК рассказали, что в рамках расследования назначаются экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств гибели двух человек. Ход следственных действий и ликвидация последствий взрыва контролируется прокуратурой.