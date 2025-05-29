«Время героев»: Убитый в Ставрополе ветеран СВО Гурциев не терял силы духа
Погибший в Ставрополе замглавы города и ветеран специальной военной операции (СВО) Заур Гурциев. Обложка © Telegram / ВРЕМЯ ГЕРОЕВ
Погибший в Ставрополе замглавы города и ветеран специальной военной операции (СВО) Заур Гурциев также являлся участником программы «Время героев». Военнослужащий доблестно защищал Отечество и никогда не терял силы духа, сообщили в официальном Telegram-канале программы.
«Заур был добрым и открытым человеком, готовым прийти на помощь любому, кто в ней нуждался. Он доблестно защищал своё Отечество и никогда не терял силы духа», — говорится в сообщении.
Представители программы также выразили соболезнования родным и близким погибшего Гурциева, заявив, что боец «навсегда останется в нашей памяти и наших сердцах».
Напомним, что о смерти Заура Гурциева утром сообщил губернатор края Владимир Владимиров. По его словам, спецслужбы рассматривают все версии, включая возможность теракта с участием украинских националистов. Очевидцы сообщили, что ночью во дворе дома взорвали гранату. Позже стало известно, что самодельное взрывное устройство подорвал Никита Пеньков. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям 105 и 222.1 УК РФ — убийство общеопасным способом и незаконное хранение взрывных устройств.