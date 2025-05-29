«‎Время героев»: Убитый в Ставрополе ветеран СВО Гурциев не терял силы духа

Погибший в Ставрополе замглавы города и ветеран специальной военной операции (СВО) Заур Гурциев также являлся участником программы «Время героев». Военнослужащий доблестно защищал Отечество и никогда не терял силы духа, сообщили в официальном Telegram-канале программы.

«Заур был добрым и открытым человеком, готовым прийти на помощь любому, кто в ней нуждался. Он доблестно защищал своё Отечество и никогда не терял силы духа», — говорится в сообщении.