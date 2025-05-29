Стала известна мощность взрывчатки, которой подорвали ветерана СВО в Ставрополе
Подрывник, убивший ветерана СВО в Ставрополе, мог знать, что у него в сумке СВУ
Погибший ветеран СВО Заур Гурциев. Обложка © Телеграм / Владимир Владимиров
Мощность СВУ, которым подорвали замглавы Ставрополя и ветерана СВО Заура Гурциева, составляет около 300 граммов в тротиловом эквиваленте, сообщает SHOT. Взрывное устройство, которое находилось в сумке смертника, было безоболочным, из-за чего после взрыва на месте не осталось обломков.
По основной версии следствия, преступник знал, что нёс СВУ и сам привёл его в действие. Это также подтверждает тот факт, что перед взрывом он максимально приблизился к Гурциеву левым боком, где у него была сумка.
По данным телеграм-канала, чиновник скончался спустя 5 минут после взрыва, в первые секунды он пытался отползти от места трагедии.
Напомним, ночью стало известно, что при взрыве гранаты во дворе дома в Ставрополе погибли двое мужчин. Позже выяснилось, что один из погибших — ветеран СВО и замглавы города Заур Гурциев. Губернатор края Владимир Владимиров сообщил, что спецслужбы прорабатывают все версии, включая организацию теракта с участием украинских нацистов. Выяснилось, что СВУ привёл в действие смертник — 29-летний Никита Пеньков, он жил рядом.