Стала известна мощность взрывчатки, которой подорвали ветерана СВО в Ставрополе

Мощность СВУ, которым подорвали замглавы Ставрополя и ветерана СВО Заура Гурциева, составляет около 300 граммов в тротиловом эквиваленте, сообщает SHOT. Взрывное устройство, которое находилось в сумке смертника, было безоболочным, из-за чего после взрыва на месте не осталось обломков.

По основной версии следствия, преступник знал, что нёс СВУ и сам привёл его в действие. Это также подтверждает тот факт, что перед взрывом он максимально приблизился к Гурциеву левым боком, где у него была сумка.