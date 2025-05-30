Назван регион, в котором чаще всего мужчины покупают препараты для потенции

Образ жизни человека сильно влияет на его сексуальную активность: стресс на работе может полностью лишить желания заниматься любовью со своей половинкой. В таких случаях россияне обращаются в аптеку за препаратами для потенции. А лидером среди всех регионов страны по росту продаж таких таблеток стал Пермский край.

Аналитики рассказали SHOT, что жители Пермского края уже не первый год демонстрируют более высокую сексуальную активность, опережая Московскую область и Краснодарский край. Удивительным для специалистов стал скачок спроса на препараты для потенции в Амурской области – потребление увеличилось на 20%. Следом идут Сахалинская область и Республика Тыва, где рост составил по 17% в каждом регионе.

По всей России в период с января по апрель 2025 года продажи лекарств, стимулирующих потенцию, увеличились на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Медики связывают это с такими факторами, как стресс, малоподвижный образ жизни, употребление вейпов и другими современными тенденциями.

Однако не стоит забывать, что приобретать нужно только качественные препараты, которые загружены в государственную систему маркировки товаров «Честный знак».