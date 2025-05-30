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30 мая, 10:48

Невыносимая вонь: Гниющие водоросли захватили пляжи Анапы

SHOT ПРОВЕРКА: Туристы отказываются отдыхать в Анапе из-за водорослей в море

Водоросли в Анапе. Обложка © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Водоросли в Анапе. Обложка © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Туристы отказываются отдыхать в Анапе из-за водорослей, которые буквально захватили пляж и побережье. Местные жители отмечают, что купаться в таком море противно и небезопасно.

По данным SHOT ПРОВЕРКИ, отвратительный запах сероводорода отравляет отдых туристам, а купание в море стало невозможным из-за цветущей камки. Если разлив мазута стал проблемой для отдельных пляжей, то нашествие водорослей угрожает всему побережью, особенно в зонах с теплой водой и отсутствием течений.

Экологи Кубани бьют тревогу и связывают это явление с загрязнением воды канализационными стоками и последствиями экологической катастрофы, произошедшей в декабре прошлого года.

Водоросли в море. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

К слову, сейчас на всех пляжах Анапы стоят таблички с запретом на купание в море, однако среди туристов всё равно находятся смельчаки, которые окунаются в эти сомнительные зелёные массы с головой.

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Напомним, что в декабре 2024 года Керченский пролив стал местом экологической катастрофы: затонули танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате инцидента в воду вылилось огромное количество мазута, что привело к многомесячной работе спасателей и добровольцев по очистке береговой линии. Из-за масштабного загрязнения Роспотребнадзор объявил 141 пляж в Анапе и 9 в Темрюкском районе непригодными для купания, признав их небезопасными для здоровья.

Алиса Хуссаин
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