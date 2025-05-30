Путин и члены Совбеза обсудили ситуацию в области здравоохранения

«Обеспечение суверенитета, безопасности РФ особенно связано с обеспечением лекарственными препаратами — вопрос не праздный в сегодняшних условиях», — сказал глава государства, передав слово вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Ранее сообщалось, что Госдуме предложили ввести маркировку лекарств, опасных для водителей. Автор инициативы напомнил, что в настоящее время множество представленных на рынке медикаментов могут вызывать сонливость, замедление реакции и другие побочные эффекты. При этом жизненно важная информация часто теряется в мелком тексте инструкций или вовсе игнорируется пациентами.