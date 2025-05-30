Путин и члены Совбеза обсудили ситуацию в области здравоохранения
Президент РФ Владимир Путин провёл совещание с Советом Безопасности, где обсуждались вопросы здравоохранения, в частности, обеспечение населения лекарственными препаратами. Пресс-служба Кремля опубликовала видеозапись встречи.
Путин обсудил с постоянными членами Совбеза вопросы здравоохранения. Видео © Telegram / Кремль. Новости
«Обеспечение суверенитета, безопасности РФ особенно связано с обеспечением лекарственными препаратами — вопрос не праздный в сегодняшних условиях», — сказал глава государства, передав слово вице-премьеру Татьяне Голиковой.
В совещании также приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель Администрации Президента Антон Вайно, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, министр иностранных дел Сергей Лавров и директор СВР Сергей Нарышкин.
Ранее сообщалось, что Госдуме предложили ввести маркировку лекарств, опасных для водителей. Автор инициативы напомнил, что в настоящее время множество представленных на рынке медикаментов могут вызывать сонливость, замедление реакции и другие побочные эффекты. При этом жизненно важная информация часто теряется в мелком тексте инструкций или вовсе игнорируется пациентами.
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