Самолёт с президентом Либерии чуть не разбился при посадке

По информации либерийского издания Front Page Africa, самолёт с президентом Джозефом Боакаем и его делегацией едва избежал катастрофы при посадке в международном аэропорту имени Робертса.

Сообщается, что причиной инцидента стало повреждение шины воздушного судна. К счастью, никто из находившихся на борту не пострадал.

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А в марте три гражданских самолёта почти единовременно нарушили закрытое воздушное пространство над курортным имением президента США Дональда Трампа в городе Палм-Бич, Флорида. Для перехвата незваных гостей Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) подняло истребители F-16. В двух случаях военным даже пришлось применить сигнальные ракеты. В результате все три самолёта покинули запретный район.