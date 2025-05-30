«Что-то совершенно новое»: Учёные наткнулись на странный объект в Млечном Пути

Астрономы обнаружили странный объект в галактике Млечный Путь. Он находится на расстоянии около 15 тысяч световых лет от Земли. Учёный зафиксировали, что объект излучает радиоволны и рентгеновское излучение строго каждые 44 минуты — подобная активность наблюдается крайне редко.

«Обнаружение того, что ASKAP J1832-0911 излучает рентгеновские лучи, было похоже на поиск иглы в стоге сена», — сказал ведущий автор доктор Зитенг (Энди) Ванг из узла Curtin University of ICRAR.

По одной из версий, это может быть необычная звезда или даже система из нескольких звёзд. По другой — исследователи столкнулись с чем-то принципиально новым, что ранее не фиксировалось в рамках существующих моделей.

«Этот объект не похож ни на что, что мы видели раньше», — сказал доктор Ванг.