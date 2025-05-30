«Что-то совершенно новое»: Учёные наткнулись на странный объект в Млечном Пути
ICRAR: Астрономы нашли в Млечном Пути объект, излучающий странные радиовсплески
Обложка © Х / Chandra Observatory
Астрономы обнаружили странный объект в галактике Млечный Путь. Он находится на расстоянии около 15 тысяч световых лет от Земли. Учёный зафиксировали, что объект излучает радиоволны и рентгеновское излучение строго каждые 44 минуты — подобная активность наблюдается крайне редко.
«Обнаружение того, что ASKAP J1832-0911 излучает рентгеновские лучи, было похоже на поиск иглы в стоге сена», — сказал ведущий автор доктор Зитенг (Энди) Ванг из узла Curtin University of ICRAR.
По одной из версий, это может быть необычная звезда или даже система из нескольких звёзд. По другой — исследователи столкнулись с чем-то принципиально новым, что ранее не фиксировалось в рамках существующих моделей.
«Этот объект не похож ни на что, что мы видели раньше», — сказал доктор Ванг.
Открытие стало поводом для дискуссий в научном сообществе: источник излучения ведёт себя нестандартно, и пока никто не может объяснить его природу.
Ранее учёные обнаружили в Млечном Пути звёзды, прилетевшие из соседней галактики Андромеды. Астрономы зафиксировали, что по своим траекториям они явно не принадлежат нашей системе и, скорее всего, преодолели межгалактическое расстояние. Кроме того, специалисты из Чили с помощью телескопа Европейской южной обсерватории получили редкое изображение умирающей звезды WOH G64 — она находится в Большом Магеллановом Облаке, в 160 тысячах световых лет от Земли.