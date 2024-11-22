Учёные сделали завораживающее фото умирающей звезды в Большом Магеллановом Облаке

Чилийские учёные впервые добыли качественное крупное изображение умирающей звезды в Большом Магеллановом Облаке, которая находится за границами нашей галактики. Об этом рассказала Европейская южная обсерватория (ESO).

«Звезда WOH G64, расположенная на расстоянии 160 тысяч световых лет от нас, была получена благодаря впечатляющей резкости, которую обеспечивает интерферометр «Очень большого телескопа «ESO», — говорится в заявлении.

Ученые пронаблюдали, как звезда выбрасывает газ и пыль перед превращением в сверхновую. Звезда WOH G64 находится в Большом Магеллановом Облаке, одной из небольших галактик, вращающихся вокруг Млечного Пути. Она известна астрономам десятки лет и за последние годы звезда ощутимо потускнела. Процесс гибели сверхгиганта может длиться тысячи лет.