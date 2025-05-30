В Калининграде спустили на воду большой десантный корабль «Владимир Андреев»

На судостроительном заводе «Янтарь», входящем в Объединённую судостроительную корпорацию (ОСК), состоялся спуск на воду большого десантного корабля «Владимир Андреев», предназначенного для российского ВМФ России. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

Момент спуска на воду большого десантного корабля проекта 11711 «Владимир Андреев». Видео © Telegram / Алексей Беспрозванных

«Спасибо коллективу Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» за огромный труд. Военно-морской флот России пополнился ещё одним современным и мощным кораблём», — отметил он в телеграм-канале.

В настоящее время в составе ВМФ находятся два больших десантных корабля проекта 11711: «Иван Грен» и «Пётр Моргунов». Корабль «Владимир Андреев» представляет собой усовершенствованную версию этого проекта и обладает улучшенными характеристиками.