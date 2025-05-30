«Вырастет хрупким»: Родителей призвали не ограждать детей от неудач

Все родители хотят, чтобы их детям было легко по жизни, но излишняя забота мешает развитию. Если ограждать ребёнка от всех трудностей, он формально вырастет, но останется психологически хрупким, заявила эксперт в области интеллектуального развития и раннего образования детей Марина Май.

«В нашей повседневной реальности всё упрощается: кнопка — и всё готово. Курсы обещают «результат за пять занятий», приложения — «всё без усилий». Но с детьми всё иначе. Формирование личности не поддаётся автоматизации. Это не про комфорт, а про процесс. Про то, как ребёнок учится быть собой — в разных обстоятельствах», — отметила педагог в интервью «Газете.ru».

Май подчеркнула, что способность преодолевать трудности не является врождённой, а формируется в процессе воспитания. Она объяснила, что в ситуациях, когда у ребёнка что-то не получается, важно, чтобы рядом был не тот, кто сразу решит проблему за него, а тот, кто поддержит словами: «Попробуй ещё». По её словам, такой опыт учит детей доводить дело до конца, формирует реалистичную самооценку, основанную на личном опыте, и помогает понять, что неудачи — это естественная часть процесса, а не повод для отказа от цели.

Эксперт предупредила об опасности чрезмерной опеки, когда взрослые, желая помочь, фактически лишают ребёнка возможности научиться справляться с трудностями самостоятельно. Она отметила, что дети, которых постоянно «спасают», часто вырастают тревожными, избегают сложных задач и тяжело переносят неудачи.

В качестве альтернативы педагог предложила стратегию поддержки, которая заключается не в решении проблем вместо ребёнка, а в том, чтобы быть рядом, помогая ему анализировать ситуацию и находить выход. Например, когда что-то не получается, стоит сказать: «Я вижу, что сложно. Но ты уже начал. Что можем попробовать ещё?» Май подчеркнула, что именно через преодоление трудностей формируется внутренняя уверенность в своих силах, а неудачи являются необходимой частью развития личности.