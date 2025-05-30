«Вырастет хрупким»: Родителей призвали не ограждать детей от неудач
Педагог Май: Дети, которых оберегают от трудностей, вырастают тревожными
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Все родители хотят, чтобы их детям было легко по жизни, но излишняя забота мешает развитию. Если ограждать ребёнка от всех трудностей, он формально вырастет, но останется психологически хрупким, заявила эксперт в области интеллектуального развития и раннего образования детей Марина Май.
«В нашей повседневной реальности всё упрощается: кнопка — и всё готово. Курсы обещают «результат за пять занятий», приложения — «всё без усилий». Но с детьми всё иначе. Формирование личности не поддаётся автоматизации. Это не про комфорт, а про процесс. Про то, как ребёнок учится быть собой — в разных обстоятельствах», — отметила педагог в интервью «Газете.ru».
Май подчеркнула, что способность преодолевать трудности не является врождённой, а формируется в процессе воспитания. Она объяснила, что в ситуациях, когда у ребёнка что-то не получается, важно, чтобы рядом был не тот, кто сразу решит проблему за него, а тот, кто поддержит словами: «Попробуй ещё». По её словам, такой опыт учит детей доводить дело до конца, формирует реалистичную самооценку, основанную на личном опыте, и помогает понять, что неудачи — это естественная часть процесса, а не повод для отказа от цели.
Эксперт предупредила об опасности чрезмерной опеки, когда взрослые, желая помочь, фактически лишают ребёнка возможности научиться справляться с трудностями самостоятельно. Она отметила, что дети, которых постоянно «спасают», часто вырастают тревожными, избегают сложных задач и тяжело переносят неудачи.
В качестве альтернативы педагог предложила стратегию поддержки, которая заключается не в решении проблем вместо ребёнка, а в том, чтобы быть рядом, помогая ему анализировать ситуацию и находить выход. Например, когда что-то не получается, стоит сказать: «Я вижу, что сложно. Но ты уже начал. Что можем попробовать ещё?» Май подчеркнула, что именно через преодоление трудностей формируется внутренняя уверенность в своих силах, а неудачи являются необходимой частью развития личности.
Ранее педагог объяснила, что делать, если ребёнок бросает всё на полпути. Она рекомендовала визуализировать успехи ребёнка с помощью «доски достижений», где будет отмечаться его триумф. Кроме того, необходимо обсуждать причины отказа от занятий, ведь за нежеланием может скрываться множество страхов.