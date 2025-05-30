В российском регионе неизвестные выбросили тонны картофеля

Под Артёмом в Приморском крае местные жители обнаружили свалку из мешков с картофелем — сотни упаковок, доверху забитых овощами, выброшены на обочину и оставлены под открытым небом. Кто избавился от такого объёма продукции и зачем — остаётся неизвестным. Об этом сообщил Telegram-канал Svodka25.

Выброшенный картофель в городе Артём. Видео © Telegram / Svodka25 l Новости Приморья и Владивостока

В социальных сетях высказывают предположения, что кто-то решил избавиться от невыгодного урожая.