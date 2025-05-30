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30 мая, 16:21

В российском регионе неизвестные выбросили тонны картофеля

Svodka25: В Приморье у дороги выбросили тонны картофеля в мешках

Под Артёмом в Приморском крае местные жители обнаружили свалку из мешков с картофелем — сотни упаковок, доверху забитых овощами, выброшены на обочину и оставлены под открытым небом. Кто избавился от такого объёма продукции и зачем — остаётся неизвестным. Об этом сообщил Telegram-канал Svodka25.

Выброшенный картофель в городе Артём. Видео © Telegram / Svodka25 l Новости Приморья и Владивостока

В социальных сетях высказывают предположения, что кто-то решил избавиться от невыгодного урожая.

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Цены на картофель в России в последнее время сильно удивляют покупателей. Согласно Росстату, за последний год он подорожал на 150%, а в некоторых случаях — на 250–300%. Когда ждать спада цен —читайте на Life.ru.

Обложка © Telegram / Svodka25 l Новости Приморья и Владивостока

Милена Скрипальщикова
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