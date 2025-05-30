В российском регионе неизвестные выбросили тонны картофеля
Svodka25: В Приморье у дороги выбросили тонны картофеля в мешках
Под Артёмом в Приморском крае местные жители обнаружили свалку из мешков с картофелем — сотни упаковок, доверху забитых овощами, выброшены на обочину и оставлены под открытым небом. Кто избавился от такого объёма продукции и зачем — остаётся неизвестным. Об этом сообщил Telegram-канал Svodka25.
Выброшенный картофель в городе Артём. Видео © Telegram / Svodka25 l Новости Приморья и Владивостока
В социальных сетях высказывают предположения, что кто-то решил избавиться от невыгодного урожая.
Цены на картофель в России в последнее время сильно удивляют покупателей. Согласно Росстату, за последний год он подорожал на 150%, а в некоторых случаях — на 250–300%. Когда ждать спада цен —читайте на Life.ru.
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