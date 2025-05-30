«Спорт позволяет не чувствовать возраст»: Пенсионерка с Алтая установила мировой рекорд в жиме лежа

Валентина Бородина — 70-летняя жительница Алтайского края и бывший тренер по лёгкой атлетике — стала звездой турнира «Игры сильных — 2025». По данным kp.ru, в категории «Любители, жим лёжа без экипировки» пенсионерка показала результат 67,5 кг, что стало новым мировым рекордом для её весовой и возрастной группы.

Пенсионерка установила новый мировой рекорд по жиму штанги. Видео © VK / KP — ВИДЕО

Бородина занимается спортом трижды в неделю, считая, что движение – ключ к молодости. Сейчас она усердно готовится к достижению амбициозной цели – званию мастера спорта международного класса, для чего ей необходимо покорить вес в 70-75 килограммов.

«Спорт позволяет мне не чувствовать возраст», — признаётся чемпионка, которая тренируется три раза в неделю.