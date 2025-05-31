Украина отказалась выплатить инвесторам $665 млн по госдолгу

Министерство финансов Украины заявило об отказе от выплаты очередного транша в размере свыше 665 миллионов долларов по государственным деривативам, ссылаясь на риск возможного дефолта. Об этом говорится в заявлении на сайте финансового ведомства.

Речь идёт о так называемых ВВП-варрантах — долговых инструментах, по которым выплаты зависят от роста экономики. Согласно условиям этих бумаг, эмитированных в 2015 году в рамках реструктуризации долга, Киев обязан перечислять средства держателям варрантов, если рост ВВП превышает 3% в год. По итогам 2023 года это условие было выполнено.

В министерстве подчеркнули, что выполнение обязательства в нынешних условиях может подорвать финансовую устойчивость страны. В Минфине считают, что выплата свыше 665 миллионов долларов по деривативам в текущих условиях несёт угрозу дефолта. Украинские власти ранее уже начали переговоры с инвесторами, владеющими 30% ВВП-варрантов, о возможности реструктуризации обязательств на сумму около 2,6 миллиарда долларов.