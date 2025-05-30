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Регион
30 мая, 18:34

В МИД Украины призвали мир ответить на «высокомерные» заявления России

Глава МИД Украины Сибига: Мир должен ответить на «высокомерные» заявления РФ

Виды Киева. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Lytvyn

Виды Киева. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Lytvyn

Международное сообщество должно отреагировать на заявления России о продолжении боевых действий на Украине, наращивая давление на Москву. К таким действиям призвал глава МИД Незалежной Андрей Сибига в соцсети Х.

«Мы требуем ответа на высокомерные заявления России, которые подрывают мирный процесс. Мы настаиваем на том, чтобы давление на Москву было усилено уже сейчас», — написал он.

Украинский дипломат утверждает, что заявления со стороны РФ якобы являются «пощёчиной» всем, кто выступает за мирное урегулирование ситуации.

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Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что ВС РФ будут продолжать СВО до достижения поставленных целей. При этом он подчеркнул, что Москва может достичь желаемого и мирным путём.

Наталья Демьянова
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