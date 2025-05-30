В МИД Украины призвали мир ответить на «высокомерные» заявления России
Глава МИД Украины Сибига: Мир должен ответить на «высокомерные» заявления РФ
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Международное сообщество должно отреагировать на заявления России о продолжении боевых действий на Украине, наращивая давление на Москву. К таким действиям призвал глава МИД Незалежной Андрей Сибига в соцсети Х.
«Мы требуем ответа на высокомерные заявления России, которые подрывают мирный процесс. Мы настаиваем на том, чтобы давление на Москву было усилено уже сейчас», — написал он.
Украинский дипломат утверждает, что заявления со стороны РФ якобы являются «пощёчиной» всем, кто выступает за мирное урегулирование ситуации.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что ВС РФ будут продолжать СВО до достижения поставленных целей. При этом он подчеркнул, что Москва может достичь желаемого и мирным путём.