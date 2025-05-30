Международное сообщество должно отреагировать на заявления России о продолжении боевых действий на Украине, наращивая давление на Москву. К таким действиям призвал глава МИД Незалежной Андрей Сибига в соцсети Х.

«Мы требуем ответа на высокомерные заявления России, которые подрывают мирный процесс. Мы настаиваем на том, чтобы давление на Москву было усилено уже сейчас», — написал он.

Украинский дипломат утверждает, что заявления со стороны РФ якобы являются «пощёчиной» всем, кто выступает за мирное урегулирование ситуации.