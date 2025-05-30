Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что специальная военная операция будет продолжаться до тех пор, пока Украина наносит удары по гражданской инфраструктуре РФ. Об этом он заявил на заседании Совета безопасности всемирной организации.

«Мы будем продолжать нашу специальную военную операцию и уничтожать объекты, связанные с военным потенциалом киевского режима», — заявил дипломат.

Небензя также поставил Украину перед жёстким выбором: либо мир по итогам переговоров, либо неминуемое поражение на поле боя с иными условиями окончания конфликта.