Маст-хэв для пати: Зумеры начали учиться делать сальто, чтобы круто выглядеть на вечеринках
SHOT: Подростки начали массово записываться на акробатику, чтобы крутить сальто
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Акробатика становится популярным хобби среди зумеров, стремящихся впечатлить друзей на вечеринках эффектными сальто. В некоторых кругах умение делать сальто даже воспринимается как показатель крутости.
Тренеры по акробатике рассказали SHOT, что у них на занятиях резкий наплыв подростков. Молодые люди, в основном школьники и студенты, активно интересуются обучением заднему сальто. Они мотивируют это желанием эффектно исполнять трюк на вечеринках и спортивных мероприятиях, чтобы произвести впечатление на окружающих.
Освоить сальто удаётся быстрее тем, кто обладает хорошей физической подготовкой. Некоторым достаточно нескольких тренировок, в то время как другим может потребоваться больше года. Тем не менее стремление научиться этому эффектному трюку мотивирует многих продолжать занятия.
Ранее Life.ru рассказывал о другом тренде среди подростков — они собирают еду с могил на кладбищах и хвалятся этим в TikTok. Подобные акты хулиганства и кощунства давно продвигаются в соцсетях среди российской молодёжи.