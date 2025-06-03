Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июня, 09:33

Маст-хэв для пати: Зумеры начали учиться делать сальто, чтобы круто выглядеть на вечеринках

SHOT: Подростки начали массово записываться на акробатику, чтобы крутить сальто

Обложка © Freepik/ standret

Обложка © Freepik/ standret

Акробатика становится популярным хобби среди зумеров, стремящихся впечатлить друзей на вечеринках эффектными сальто. В некоторых кругах умение делать сальто даже воспринимается как показатель крутости.

Тренеры по акробатике рассказали SHOT, что у них на занятиях резкий наплыв подростков. Молодые люди, в основном школьники и студенты, активно интересуются обучением заднему сальто. Они мотивируют это желанием эффектно исполнять трюк на вечеринках и спортивных мероприятиях, чтобы произвести впечатление на окружающих.

Освоить сальто удаётся быстрее тем, кто обладает хорошей физической подготовкой. Некоторым достаточно нескольких тренировок, в то время как другим может потребоваться больше года. Тем не менее стремление научиться этому эффектному трюку мотивирует многих продолжать занятия.
Зумеры массово записываются на «курсы взросления», чтобы научиться бытовым вещам
Зумеры массово записываются на «курсы взросления», чтобы научиться бытовым вещам

Ранее Life.ru рассказывал о другом тренде среди подростков — они собирают еду с могил на кладбищах и хвалятся этим в TikTok. Подобные акты хулиганства и кощунства давно продвигаются в соцсетях среди российской молодёжи.

Полина Никифорова
  • Новости
  • Дети
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar