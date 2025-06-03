Маст-хэв для пати: Зумеры начали учиться делать сальто, чтобы круто выглядеть на вечеринках

Акробатика становится популярным хобби среди зумеров, стремящихся впечатлить друзей на вечеринках эффектными сальто. В некоторых кругах умение делать сальто даже воспринимается как показатель крутости.

Тренеры по акробатике рассказали SHOT, что у них на занятиях резкий наплыв подростков. Молодые люди, в основном школьники и студенты, активно интересуются обучением заднему сальто. Они мотивируют это желанием эффектно исполнять трюк на вечеринках и спортивных мероприятиях, чтобы произвести впечатление на окружающих.

Освоить сальто удаётся быстрее тем, кто обладает хорошей физической подготовкой. Некоторым достаточно нескольких тренировок, в то время как другим может потребоваться больше года. Тем не менее стремление научиться этому эффектному трюку мотивирует многих продолжать занятия.