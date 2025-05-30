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Регион
30 мая, 19:46

Эрдоган надеется на прорыв в переговорах по Украине, которые пройдут в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

В Стамбуле планируется проведение второго раунда переговоров по урегулированию украинского конфликта. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с главарём киевского режима Владимиром Зеленским выразил надежду на положительный исход предстоящей встречи. Об этом сообщила администрация турецкого лидера.

«Президент Эрдоган заявил, что возможное прекращение огня, которое будет обсуждаться в ходе второго раунда переговоров, запланированных к проведению в Стамбуле, заложит камни на пути к миру и что участие обеих стран с сильными делегациями во встрече станет важным для продолжения динамики, достигнутой на пути к миру», — говорится в сообщении.

Эрдоган полагает, что обсуждение возможного прекращения огня станет важным шагом на пути к миру. Турецкий лидер подчеркнул, что его страна продолжит прилагать усилия для достижения справедливого и прочного мира между сторонами конфликта.

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Ранее глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров обратился к Турции с предложением инвестировать средства в развитие украинского военно-промышленного комплекса. Встреча Умерова с турецкой делегацией во главе с министром иностранных дел Хаканом Фиданом прошла в Киеве. Незалежная представила список приоритетных направлений, которые нуждаются в поддержке, включая инвестиции в ВПК, поставки техники и систем ПВО, боеприпасы, а также усиление дальнобойных возможностей.

Антон Голыбин
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