В Стамбуле планируется проведение второго раунда переговоров по урегулированию украинского конфликта. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с главарём киевского режима Владимиром Зеленским выразил надежду на положительный исход предстоящей встречи. Об этом сообщила администрация турецкого лидера.

«Президент Эрдоган заявил, что возможное прекращение огня, которое будет обсуждаться в ходе второго раунда переговоров, запланированных к проведению в Стамбуле, заложит камни на пути к миру и что участие обеих стран с сильными делегациями во встрече станет важным для продолжения динамики, достигнутой на пути к миру», — говорится в сообщении.

Эрдоган полагает, что обсуждение возможного прекращения огня станет важным шагом на пути к миру. Турецкий лидер подчеркнул, что его страна продолжит прилагать усилия для достижения справедливого и прочного мира между сторонами конфликта.