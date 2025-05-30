«Это не случайная оговорка?»: Политолог разглядел сенсацию в предстоящих переговорах РФ с Киевом

Одна тонкость в анонсе будущих переговоров между Россией и Украиной ускользнула от внимания общественности, хотя именно она может нести в себе важное значение. Об этом заявил политолог Сергей Марков в своём Telegram-канале.

Эксперт обратил внимание, что слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова указывают на потенциальную готовность Москвы к компромиссу, а именно, к обсуждению условий временного прекращения огня. Это, по мнению Маркова, противоречит предыдущим заявлениям российских властей, настаивавших на обсуждении только вопросов мирного урегулирования, исключая возможность временного прекращения боевых действий.

По словам политолога, в повестке предстоящих переговоров будет обсуждаться вопрос перемирия, что вызывает у специалиста недоумение.

«Это не случайная оговорка? Это уступка России? <...> В любом случае, это кардинально меняет представление о втором раунде переговоров», — подчеркнул он.