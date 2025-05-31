Корабли Балтийского флота отработали различные сценарии боевых действий

Балтийский флот провёл учения, в ходе которых малые противолодочные корабли тренировались в уничтожении безэкипажных катеров, а также выполнили артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Балтийский флот провёл учения. Видео © Telegram / Минобороны РФ

«В ходе планового учения малые противолодочные корабли в составе тактической группы выполнили практические артиллерийские стрельбы из 76,2-мм и 30-мм артиллерийских установок. Также 30-мм автоматические установки АК-630 были применены для уничтожения «морских плавающих мин», — говорится в сообщении.

Также в оборонном ведомстве доложили, что во время учений подводная лодка с дизельным двигателем провела торпедную атаку на имитированный вражеский корабль. Затем специалисты по противодиверсионной обороне обследовали акваторию вокруг баз и выполнили гранатомётные упражнения для предотвращения возможных диверсий.