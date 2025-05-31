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Регион
31 мая, 06:59

Корабли Балтийского флота отработали различные сценарии боевых действий

Балтийский флот отработал борьбу с БПЛА и безэкипажными катерами в рамках учений

Балтийский флот провёл учения, в ходе которых малые противолодочные корабли тренировались в уничтожении безэкипажных катеров, а также выполнили артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Балтийский флот провёл учения. Видео © Telegram / Минобороны РФ

«В ходе планового учения малые противолодочные корабли в составе тактической группы выполнили практические артиллерийские стрельбы из 76,2-мм и 30-мм артиллерийских установок. Также 30-мм автоматические установки АК-630 были применены для уничтожения «морских плавающих мин», — говорится в сообщении.

Также в оборонном ведомстве доложили, что во время учений подводная лодка с дизельным двигателем провела торпедную атаку на имитированный вражеский корабль. Затем специалисты по противодиверсионной обороне обследовали акваторию вокруг баз и выполнили гранатомётные упражнения для предотвращения возможных диверсий.

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Ранее сообщалось, что в Петербурге на Средне-Невском судостроительном заводе на воду спустили корабль противоминной обороны нового поколения «Полярный». Он является самым большим в мире представителем подобного класса

Обложка © Telegram / Минобороны РФ

Мария Любицкая
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