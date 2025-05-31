На Ставрополье четверо иностранцев насмерть забили мужчину

В Ставропольском крае арестовали четверых иностранцев, которых подозревают в совершении жестокого убийства. Об этом сообщили в региональном СК.

Осмотр места происшествия в Ставропольском крае. Видео © Telegram / СУ СК России по Ставропольскому краю

По данным краевого Следственного комитета, в ночь на 27 мая в лесу близ посёлка Санамера Предгорного района было совершено жестокое убийство. За денежное вознаграждение злоумышленники избили 44-летнего мужчину, используя руки, ноги и бейсбольную биту. Полученные травмы оказались смертельными.

После совершения преступления злоумышленники попытались скрыться, но были оперативно задержаны. В рамках расследования проведены осмотр места происшествия, обыски и выемки, а также назначен ряд судебных экспертиз. Суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил подозреваемых под стражу.