«Ахмат» ударил точно в цель: Показаны кадры разгрома позиций ВСУ под Харьковом
Алаудинов: «Ахмат» ликвидировал расчёт БПЛА ВСУ на Харьковском направлении
Позиции украинского расчёта БПЛА и пункт временной дислокации противника были уничтожены российскими бойцами на Харьковском направлении. Операция проводилась при участии «Ахмата», сообщает командир спецназа, генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
Видео © Telegram / Апти Алаудинов «АХМАТ»
Алаудинов опубликовал в своём телеграм-канале видеозапись точечного удара. По его словам, в боевой задаче участвовали военнослужащие батальона «Ваха» совместно с бойцами 245-го мотострелкового полка. Благодаря слаженным действиям были поражены ключевые цели противника.
Ранее сообщалось, что комитет штабов НАТО в течение более шести месяцев занимался подготовкой масштабной операции ВСУ с целью вторжения в Курскую область. Запад собрал все имеющиеся ресурсы, включая иностранную технику и инструкторов, рассчитывая на гарантированный результат. Однако планы Вооружённых сил Украины провалились: продвижение противника было остановлено Армией России.
Обложка © Telegram / Апти Алаудинов «АХМАТ»