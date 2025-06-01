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Опубликовано 1 июня 2025, 00:04

«Ахмат» ударил точно в цель: Показаны кадры разгрома позиций ВСУ под Харьковом

Алаудинов: «Ахмат» ликвидировал расчёт БПЛА ВСУ на Харьковском направлении

Позиции украинского расчёта БПЛА и пункт временной дислокации противника были уничтожены российскими бойцами на Харьковском направлении. Операция проводилась при участии «Ахмата», сообщает командир спецназа, генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Видео © Telegram / Апти Алаудинов «АХМАТ»

Алаудинов опубликовал в своём телеграм-канале видеозапись точечного удара. По его словам, в боевой задаче участвовали военнослужащие батальона «Ваха» совместно с бойцами 245-го мотострелкового полка. Благодаря слаженным действиям были поражены ключевые цели противника.

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Ранее сообщалось, что комитет штабов НАТО в течение более шести месяцев занимался подготовкой масштабной операции ВСУ с целью вторжения в Курскую область. Запад собрал все имеющиеся ресурсы, включая иностранную технику и инструкторов, рассчитывая на гарантированный результат. Однако планы Вооружённых сил Украины провалились: продвижение противника было остановлено Армией России.

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Обложка © Telegram / Апти Алаудинов «АХМАТ»

Андрей Васильев
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