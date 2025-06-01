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Опубликовано 1 июня 2025, 12:34

Празднование победы ПСЖ в Лиге чемпионов обернулось гибелью двух человек

RMC: Два человека погибли во Франции в ходе празднования победы ПСЖ в ЛЧ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter

Последствия массовых гуляний во Франции, связанных с победой парижского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов, оказались трагическими. Два человека погибли и более 200 пострадали.

Согласно данным телеканала RMC, французская полиция произвела 559 арестов по всей стране, 254 из задержанных были отправлены под стражу.

Матч ПСЖ и «Интера» прошёл на стадионе «Арена Мюнхен», Игра завершилась с разгромным счётом 5:0. ПСЖ впервые в своей истории стал обладателем Кубка Лиги чемпионов, став вторым французским клубом, удостоенным этого звания. До них подобное достижение покорялось только «Марселю», который в 1993 году одержал победу над «Миланом».

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Ранее сообщалось, что в самом центре французского города Гренобль произошло дорожно-транспортное происшествие. Машина протаранила скопление болельщиков, ликовавших после победы футбольного клуба ПСЖ в финале Лиги чемпионов. В результате происшествия пострадали четыре человека.

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Ольга Сливченко
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