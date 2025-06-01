Автомобиль протаранил ликующую толпу фанатов ПСЖ в Гренобле

В центре французского Гренобля автомобиль въехал в толпу болельщиков, отмечавших победу футбольного клуба ПСЖ в финале Лиги чемпионов. В результате инцидента пострадали четыре человека, сообщает Parisien.

По данным издания, ДТП произошло на одной из центральных улиц города, когда водитель пытался выполнить манёвр с использованием ручного тормоза. В результате неудачного заноса автомобиль потерял управление и врезался в толпу. Среди пострадавших — члены одной семьи. Двое из них находятся в тяжёлом состоянии. Виновник произошедшего самостоятельно сдался полиции.