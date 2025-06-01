Автомобиль протаранил ликующую толпу фанатов ПСЖ в Гренобле
Parisien: В Гренобле автомобиль въехал в толпу фанатов ПСЖ, пострадали четверо
В центре французского Гренобля автомобиль въехал в толпу болельщиков, отмечавших победу футбольного клуба ПСЖ в финале Лиги чемпионов. В результате инцидента пострадали четыре человека, сообщает Parisien.
Последствия аварии. Видео © X / The Informant
По данным издания, ДТП произошло на одной из центральных улиц города, когда водитель пытался выполнить манёвр с использованием ручного тормоза. В результате неудачного заноса автомобиль потерял управление и врезался в толпу. Среди пострадавших — члены одной семьи. Двое из них находятся в тяжёлом состоянии. Виновник произошедшего самостоятельно сдался полиции.
Ранее в Ливерпуле произошёл похожий случай. Автомобиль совершил наезд на болельщиков, праздновавших победу своей команды в Премьер-лиге. Водитель был задержан на месте происшествия, ему было предъявлено обвинение в умышленном причинении вреда. В результате инцидента пострадали десятки человек, некоторым потребовалась госпитализация.
Обложка © X / The Informant