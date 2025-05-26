Разъярённые фанаты «Ливерпуля» пытались устроить самосуд над водителем после тарана

Фанаты «Ливерпуля» вытащили из машины и пытались запинать водителя, который протаранил толпу во время празднования победы команды в Премьер-лиге. На данный момент известно о 17 пострадавших, сообщает The Daily Telegraph.

Болельщики пытались устроить самосуд над водителем. Видео © X / TRobinsonNewEra

По словам очевидцев, водитель целенаправленно совершил наезд на пешеходов. Разъярённые болельщики пытались устроить самосуд над злоумышленником — полиции пришлось вмешаться. Журналисты сообщают, что в соседнем ресторане организован пункт оказания первой помощи.