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26 мая, 18:55

Разъярённые фанаты «Ливерпуля» пытались устроить самосуд над водителем после тарана

Фанаты «Ливерпуля»пытались устроить самосуд над водителем, протаранившим толпу

Фанаты «Ливерпуля» вытащили из машины и пытались запинать водителя, который протаранил толпу во время празднования победы команды в Премьер-лиге. На данный момент известно о 17 пострадавших, сообщает The Daily Telegraph.

Болельщики пытались устроить самосуд над водителем. Видео © X / TRobinsonNewEra

По словам очевидцев, водитель целенаправленно совершил наезд на пешеходов. Разъярённые болельщики пытались устроить самосуд над злоумышленником — полиции пришлось вмешаться. Журналисты сообщают, что в соседнем ресторане организован пункт оказания первой помощи.

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Напомним, автомобиль въехал в толпу болельщиков «Ливерпуля», когда они отмечали победу клуба в Премьер-лиге. Находившийся за рулём мужчина задержан. Предположительно, произошедшее может быть терактом.

Обложка © X / TRobinsonNewEra

Наталья Демьянова
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