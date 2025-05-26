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Регион
26 мая, 18:26

Автомобиль протаранил толпу футбольных фанатов в центре Ливерпуля

DM: В Ливерпуле машина протаранила болельщиков, минимум пять человек пострадали

На толпу празднующих футбольных фанатов в центре Ливерпуля наехал автомобиль. Пострадали минимум пять человек, сообщает Daily Mail.

Автомобиль протаранил толпу фанатов в Ливерпуле. Видео © Х / massivewid

Водитель автомобиля уже задержан, правоохранители выясняют мотивы его поступка. Предположительно, произошедшее может быть терактом.

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Ранее в Штутгарте автомобиль въехал в толпу, пострадали как минимум шесть человек, среди которых женщина с коляской. Водитель, совершивший наезд, находился за рулём автомобиля Mercedes-Benz G-класс (Geländewagen). Он был задержан правоохранителями.

Обложка © Х / GoldingBF

Полина Никифорова
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