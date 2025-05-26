Автомобиль протаранил толпу футбольных фанатов в центре Ливерпуля

На толпу празднующих футбольных фанатов в центре Ливерпуля наехал автомобиль. Пострадали минимум пять человек, сообщает Daily Mail.

Водитель автомобиля уже задержан, правоохранители выясняют мотивы его поступка. Предположительно, произошедшее может быть терактом.

Полиция выяснила мотив автоледи на «гелике», которая наехала на людей у бара в Петербурге

Полиция выяснила мотив автоледи на «гелике», которая наехала на людей у бара в Петербурге

Ранее в Штутгарте автомобиль въехал в толпу, пострадали как минимум шесть человек, среди которых женщина с коляской. Водитель, совершивший наезд, находился за рулём автомобиля Mercedes-Benz G-класс (Geländewagen). Он был задержан правоохранителями.