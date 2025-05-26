Автомобиль протаранил толпу футбольных фанатов в центре Ливерпуля
DM: В Ливерпуле машина протаранила болельщиков, минимум пять человек пострадали
На толпу празднующих футбольных фанатов в центре Ливерпуля наехал автомобиль. Пострадали минимум пять человек, сообщает Daily Mail.
Автомобиль протаранил толпу фанатов в Ливерпуле. Видео © Х / massivewid
Водитель автомобиля уже задержан, правоохранители выясняют мотивы его поступка. Предположительно, произошедшее может быть терактом.
Ранее в Штутгарте автомобиль въехал в толпу, пострадали как минимум шесть человек, среди которых женщина с коляской. Водитель, совершивший наезд, находился за рулём автомобиля Mercedes-Benz G-класс (Geländewagen). Он был задержан правоохранителями.
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