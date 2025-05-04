Полиция выяснила мотив автоледи на «гелике», которая наехала на людей у бара в Петербурге

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело против женщины, которая на автомобиле въехала в посетителей кафе. Как установила полиция, она сделала это намеренно.

Один из пострадавших, 32-летний мужчина, был госпитализирован. Первоначально в отношении женщины был составлен административный протокол за отказ от медицинского освидетельствования.

Водительница «Мерседеса». Видео © Петербургская полиция