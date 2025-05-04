Полиция выяснила мотив автоледи на «гелике», которая наехала на людей у бара в Петербурге
Полиция установила, что петербурженка на «гелике» наехала на людей умышленно
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело против женщины, которая на автомобиле въехала в посетителей кафе. Как установила полиция, она сделала это намеренно.
Один из пострадавших, 32-летний мужчина, был госпитализирован. Первоначально в отношении женщины был составлен административный протокол за отказ от медицинского освидетельствования.
Водительница «Мерседеса». Видео © Петербургская полиция
Однако в ходе расследования полиция установила, что наезд был совершен преднамеренно, из-за конфликта с персоналом кафе. Действия женщины квалифицированы как хулиганство (ст. 213 УК РФ). Она задержана, ведётся следствие.
Напомним, в ночь с 2 на 3 мая на улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие. Автоледи за рулём Gelandewagen, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, совершила наезд на посетителей ресторана и попыталась скрыться с места происшествия. Ранее она сообщала, что по ошибке нажала не на ту педаль. По её словам, до этого она управляла автомобилем марки BMW и ещё не успела привыкнуть к особенностям управления другой машиной
Life.ru