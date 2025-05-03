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3 мая, 19:18

Въехавшая в людей в Петербурге автоледи на «гелике» вышла на связь с объяснениями

Въехавшая в людей в Петербурге девушка заявила, что перепутала педали

По факту ДТП идёт проверка. Обложка © Life.ru

По факту ДТП идёт проверка. Обложка © Life.ru

Девушка, которая будучи пьяной въехала в толпу посетителей ресторана на внедорожнике Mercedes Gelandewagen, призналась, что перепутала педали. Дама объяснила, что до этого у неё была BMW, и она не успела привыкнуть к другому управлению, сообщает «Mash на Мойке».

По данным telegram-канала, девушке выписали административный протокол за отказ пройти медицинское освидетельствование. По факту аварии продолжается проверка.

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Пол словам самой дамы, они приехали с мужем отдохнуть, но охране не понравилось, что супруги закрылись вдвоём в туалете. В ходе конфликта мужчину залили из перцового баллончика, а женщина побежала подогнать машину, но на подъезде к ресторану перепутала педали.

Напомним, резонансное ДТП случилось в ночь с 2 на 3 мая на улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге. Там нетрезвая женщина на Gelandewagen наехала на посетителей ресторана и попыталась скрыться с места происшествия.

Лия Мурадьян
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