Въехавшая в людей в Петербурге автоледи на «гелике» вышла на связь с объяснениями
Въехавшая в людей в Петербурге девушка заявила, что перепутала педали
По факту ДТП идёт проверка. Обложка © Life.ru
Девушка, которая будучи пьяной въехала в толпу посетителей ресторана на внедорожнике Mercedes Gelandewagen, призналась, что перепутала педали. Дама объяснила, что до этого у неё была BMW, и она не успела привыкнуть к другому управлению, сообщает «Mash на Мойке».
По данным telegram-канала, девушке выписали административный протокол за отказ пройти медицинское освидетельствование. По факту аварии продолжается проверка.
Пол словам самой дамы, они приехали с мужем отдохнуть, но охране не понравилось, что супруги закрылись вдвоём в туалете. В ходе конфликта мужчину залили из перцового баллончика, а женщина побежала подогнать машину, но на подъезде к ресторану перепутала педали.
Напомним, резонансное ДТП случилось в ночь с 2 на 3 мая на улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге. Там нетрезвая женщина на Gelandewagen наехала на посетителей ресторана и попыталась скрыться с места происшествия.