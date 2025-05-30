Въехавшего в толпу в Ливерпуле водителя обвинили в умышленном причинении вреда

Мужчину, который наехал на футбольных болельщиков в Ливерпуле, обвиняют в умышленном причинении вреда. Правоохранительные органы предъявили бизнесмену обвинения, сообщает Sky News.

«В пятницу, 30 мая, он должен предстать перед магистратским судом Ливерпуля», — уточнили в материале.

По информации из социальных сетей, мужчина — отец троих детей. Ему нравится путешествовать. Телеканал ссылается на данные полиции, согласно которым число пострадавших в инциденте достигает 79. При этом семеро человек остаются в больницах.