Въехавшего в толпу в Ливерпуле водителя обвинили в умышленном причинении вреда
Обвиняемый в наезде на фанатов Пол Дойл. Обложка © linkedin / Paul D.
Мужчину, который наехал на футбольных болельщиков в Ливерпуле, обвиняют в умышленном причинении вреда. Правоохранительные органы предъявили бизнесмену обвинения, сообщает Sky News.
«В пятницу, 30 мая, он должен предстать перед магистратским судом Ливерпуля», — уточнили в материале.
По информации из социальных сетей, мужчина — отец троих детей. Ему нравится путешествовать. Телеканал ссылается на данные полиции, согласно которым число пострадавших в инциденте достигает 79. При этом семеро человек остаются в больницах.
Напомним, 26 мая автомобиль врезался в болельщиков «Ливерпуля», которые праздновали победу клуба в Премьер-лиге. Водителя задержали на месте происшествия.