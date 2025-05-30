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30 мая, 00:15

Въехавшего в толпу в Ливерпуле водителя обвинили в умышленном причинении вреда

Обвиняемый в наезде на фанатов Пол Дойл. Обложка © linkedin / Paul D.

Обвиняемый в наезде на фанатов Пол Дойл. Обложка © linkedin / Paul D.

Мужчину, который наехал на футбольных болельщиков в Ливерпуле, обвиняют в умышленном причинении вреда. Правоохранительные органы предъявили бизнесмену обвинения, сообщает Sky News.

«В пятницу, 30 мая, он должен предстать перед магистратским судом Ливерпуля»,уточнили в материале.

Разъярённые фанаты «Ливерпуля» пытались устроить самосуд над водителем после тарана
Разъярённые фанаты «Ливерпуля» пытались устроить самосуд над водителем после тарана

По информации из социальных сетей, мужчина — отец троих детей. Ему нравится путешествовать. Телеканал ссылается на данные полиции, согласно которым число пострадавших в инциденте достигает 79. При этом семеро человек остаются в больницах.

Напомним, 26 мая автомобиль врезался в болельщиков «Ливерпуля», которые праздновали победу клуба в Премьер-лиге. Водителя задержали на месте происшествия.

Лия Мурадьян
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