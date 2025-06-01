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Регион
Опубликовано 1 июня 2025, 14:38
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«Мы не выиграем»: Экс-главком Сухопутных войск Украины разнёс командование ВСУ

Экс-главком Сухопутных войск Украины: Киев не победит в конфликте с Россией

Михаил Драпатый. Обложка © Telegram / Сухопутные войска | UA Land Forces

Михаил Драпатый. Обложка © Telegram / Сухопутные войска | UA Land Forces

Командующий Сухопутными войсками Украины Михаил Драпатый подал рапорт об отставке после удара ВС РФ по учебному подразделению. В своём заявлении генерал фактически указывает на системные проблемы в армии, выражая мнение, что отсутствие личной ответственности командиров за жизни солдат является недопустимым.

«Круговая порука и безнаказанность — яд для армии. Я пытался искоренить её из Сухопутных войск. Мы не выиграем эту войну, если не построим армию, где честь — не слово, а действие», — написал Драпатый в своём блоге.

ВС РФ «Искандером» ударили по мобильным станциям запуска дронов ВСУ под Сумами
ВС РФ «Искандером» ударили по мобильным станциям запуска дронов ВСУ под Сумами

Напомним, российские бойцы нанесли ракетный удар по месту дислокации учебного подразделения украинской армии. Официально сообщается о 12 погибших и более 60 раненых. Однако местные источники утверждают, что реальные потери значительно выше, как минимум в три раза.

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Алиса Хуссаин
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