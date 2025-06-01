«Мы не выиграем»: Экс-главком Сухопутных войск Украины разнёс командование ВСУ
Экс-главком Сухопутных войск Украины: Киев не победит в конфликте с Россией
Михаил Драпатый. Обложка © Telegram / Сухопутные войска | UA Land Forces
Командующий Сухопутными войсками Украины Михаил Драпатый подал рапорт об отставке после удара ВС РФ по учебному подразделению. В своём заявлении генерал фактически указывает на системные проблемы в армии, выражая мнение, что отсутствие личной ответственности командиров за жизни солдат является недопустимым.
«Круговая порука и безнаказанность — яд для армии. Я пытался искоренить её из Сухопутных войск. Мы не выиграем эту войну, если не построим армию, где честь — не слово, а действие», — написал Драпатый в своём блоге.
Напомним, российские бойцы нанесли ракетный удар по месту дислокации учебного подразделения украинской армии. Официально сообщается о 12 погибших и более 60 раненых. Однако местные источники утверждают, что реальные потери значительно выше, как минимум в три раза.