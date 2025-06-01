«Мы не выиграем»: Экс-главком Сухопутных войск Украины разнёс командование ВСУ

Командующий Сухопутными войсками Украины Михаил Драпатый подал рапорт об отставке после удара ВС РФ по учебному подразделению. В своём заявлении генерал фактически указывает на системные проблемы в армии, выражая мнение, что отсутствие личной ответственности командиров за жизни солдат является недопустимым.

«Круговая порука и безнаказанность — яд для армии. Я пытался искоренить её из Сухопутных войск. Мы не выиграем эту войну, если не построим армию, где честь — не слово, а действие», — написал Драпатый в своём блоге.