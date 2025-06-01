В Госдуме потребовали озвучить данные о терактах Киева в ООН

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала «Ленте.ру» серию атак беспилотников на российские регионы, которые произошли 1 июня. По её мнению, происходящее нельзя считать разрозненными инцидентами — речь идёт о спланированной террористической операции, за которой, по её словам, стоят ВСУ и их пособники.

«Я думаю, что они таким образом пытаются немножко нас напугать и запутать, чтобы мы пошли на попятную по каким-то пунктам. Но у них это не получится, скажем так. Это усугубляет историю, и мы будем, наоборот, настойчиво на своём стоять дальше», — подчеркнула парламентарий.

Как напомнила парламентарий, удары пришлись по Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областям. При этом атаки произошли не на границе, а в глубине страны, что, по мнению Журовой, говорит о внутренней угрозе: кто-то на территории России помогает реализовывать подобные действия за деньги.